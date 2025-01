S.A. 8:10 Via libera a Prs: 582 milioni a continuità territoriale Approvato il documento di programmazione pluriennale che contiene le strategie e linee progettuali attraverso cui la Regione intende raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo economico, sociale, ambientale prefissati nel programma di governo



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di sviluppo (Prs) 2024-2029, il documento di programmazione pluriennale che contiene le strategie e linee progettuali attraverso cui la Regione intende raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo economico, sociale, ambientale prefissati nel programma di governo della presidente Alessandra Todde. «Un importante documento di programmazione che declina le dichiarazioni programmatiche in azioni misurabili che orientano e ispirano l’operato della Giunta e della legislatura, rendendo trasparenti le priorità di questa amministrazione», dichiara la presidente Todde.



«A livello di metodo – continua - se ne è scelto uno orientato alla misurazione degli obiettivi. Il Prs, per la prima volta, contiene l’indicazione di obiettivi che ispirano le politiche da attuare, misurano i risultati e conseguentemente i finanziamenti assegnati e da assegnare. Tutto il Prs, infatti, è uno strumento dinamico che ogni anno si aggiorna». I valori degli indicatori sono stati calcolati in ragione della dotazione finanziaria esistente e delle Linee progettuali individuate. Pertanto, non sono rappresentativi dei valori più generali, influenzati da fattori esterni alla sfera d’azione del Sistema Regione. Gli stessi indicatori saranno monitorati e rimodulati in occasione dell’aggiornamento annuale attraverso il Documento di economia e finanza regionale (Defr). «Abbiamo ribaltato il modo di pensare - afferma la presidente -. Prima abbiamo individuato gli obiettivi, poi ci siamo seduti per studiare e capire come raggiungerli concretamente. Un cambiamento epocale rispetto al passato, quando il Prs veniva considerato un provvedimento “ancillare”. Tanto la programmazione non veniva fatta. Oggi noi stiamo dicendo cosa faremo indicando risorse certe, senza fare propaganda».



Come ha spiegato la presidente Todde, il Prs è suddiviso in dieci ambiti strategici: Sanità e salute; Politiche sociali; Il buon lavoro; Conoscenze e cultura; Governo del territorio; Ambiente e paesaggio; Trasporti e reti tecnologiche; Transizione energetica; Sviluppo economico e sociale sostenibile; Nuovo sistema Sardegna. All’interno di ognuno di questi: 300 milioni stanziati per il piano straordinario di manutenzione degli edifici Area, 102 milioni (di cui 48 già stanziati e 54 da stanziare) sono dedicati al finanziamento del Reddito di inclusione sociale (Reis); Psicologo di base e per le scuole; Prevenzione violenza sulle donne e presa in carico delle vittime; 409 milioni per il diritto allo studio, destinati alle politiche a favore dei disabili, alle borse di studio e all’abbattimento del costo degli affitti, dei libri e dei trasporti; 408 milioni per i progetti di sviluppo urbano sostenibile e di rigenerazione urbana; 1 miliardo e 700 milioni per l’efficientamento delle risorse idriche (422 milioni stanziati e 1 miliardo e 200 milioni da stanziare); 582 milioni per la nuova continuità territoriale (persone e merci).