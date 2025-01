S.A. 14:37 Scuola via Matteotti: lavori ad Alghero Approvato ieri il Documento di Indirizzo alla Progettazione che dà il via libera alle fasi di concretizzazione del progetto, con l’imminente affidamento della progettazione e la successiva fase di appalto e inizio lavori, per un investimento complessivo di 250 mila euro



ALGHERO - Efficientamento energetico, nuovi infissi, interventi di ammodernamento generale, miglioramento del comfort. Sono le principali attività previste nel progetto di cui al Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Scuola dell’Infanzia di via Matteotti, relativo alle annualità 2021-2022. La Giunta, su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, ha approvato ieri il Documento di Indirizzo alla Progettazione che dà il via libera alle fasi di concretizzazione del progetto, con l’imminente affidamento della progettazione e la successiva fase di appalto e inizio lavori, per un investimento complessivo di 250 mila euro.



«Continua il nostro impegno a favore delle scuole e dei quartieri - commenta l'Assessore Marinaro - l’obbiettivo è quello di migliorare la qualità della vita scolastica e garantire la dotazione di strutture adeguate allo svolgimento delle attività. La scuola di via Matteotti è un punto di riferimento per la zona sud della città, in un contesto - sottolinea l'Assessore - sul quale l'Amministrazione sta riponendo grande attenzione, anche con recente realizzazione del parco nella stessa zona a disposizione dei residenti, con area giochi per bambini e famiglie debitamente attrezzata con un progetto di riqualificazione che prevede anche l'impianto di illuminazione di prossima installazione».



Il progetto consentirà di creare all’interno dell’edificio scolastico le migliori condizioni per poter svolgere le attività didattiche, andando a ridurre al minimo i problemi creati soprattutto da infiltrazioni presenti non solamente nella copertura ma anche nel piano seminterrato. Lo scopo del progetto sarà dunque quello di risolvere le problematiche emergenti, garantendo funzionalità, estetica e prestazione energetica. Le previsioni relative alla tempistica indicano la realizzazione delle opere nel corso del periodo estivo, per giungere a conclusione in concomitanza con la riapertura delle scuole nel mese di settembre.



Nella foto: Francesco Marinaro