S.A. 19:11 Via libera a delibera Cipess: 2,7 miliardi per l´Isola Le risorse sono così suddivise: 2,3 miliardi dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027 e 415,8 milioni dal Fondo di rotazione. Aggiungendo i cofinanziamenti regionali e degli enti locali, il volume di impiego di risorse sul territorio è di oltre 3 miliardi



CAGLIARI - Oltre 2,7 miliardi per lo sviluppo della Sardegna. Adottata la delibera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) che stanzia i fondi già previsti dall’accordo del 28 novembre. «Si compie un ulteriore passo che ci consentirà di migliorare la qualità della vita dei cittadini sardi - ha dichiarato la presidente Alessandra Todde – . Con questa delibera, che auspichiamo sia pubblicata in tempi brevi in Gazzetta Ufficiale, si avvicina la realizzazione del nostro programma di intervento dei fondi Fsc articolato su cinque priorità fondamentali: acqua, edilizia pubblica, viabilità, sanità e istruzione, rafforzando le basi per uno sviluppo sostenibile ed equo del nostro territorio». L’atto del Cipess fa seguito alla firma due mesi fa a Cagliari fra la presidente della Regione Alessandra Todde e la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Le risorse sono così suddivise: 2,3 miliardi dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027 e 415,8 milioni dal Fondo di rotazione. Aggiungendo i cofinanziamenti regionali e degli enti locali, il volume di impiego di risorse sul territorio è di oltre 3 miliardi.



Nella foto: Giorgia Meloni e Alessandra Todde