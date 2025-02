Cor 20:42 Forgotten Frontiers: Stintino protagonista Il documentario "Forgotten Frontiers: Where Isolation Meets Innovation" accende i riflettori su alcune delle comunità rurali più remote d’Europa



STINTINO - In un'epoca in cui le città si espandono e le campagne si spopolano, il documentario "Forgotten Frontiers: Where Isolation Meets Innovation" accende i riflettori su alcune delle comunità rurali più remote d’Europa. Diretta dal filmmaker stintinese Mattia Meloni e prodotta da Absentia - Exploring the Absence, questa pellicola nasce all’interno del progetto EUROPE - rEmote and rUral aReas Of EuroPe togethEr, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus Plus.



Storie di resilienza dalle periferie d’Europa. Il documentario porta lo spettatore in un viaggio attraverso quattro territori remoti europei: Stintino (Sardegna), Þingeyri nei fiordi occidentali d’Islanda, i piccoli villaggi di Madeira (Portogallo) e le aree rurali di Gran Canaria (Spagna). In questi luoghi, lo spopolamento, la dipendenza economica dal turismo di massa e le difficoltà di accesso ai servizi rappresentano sfide quotidiane. Tuttavia, lontano dal concetto di arretratezza, queste comunità si distinguono per la capacità di innovare, adattarsi e mantenere vive le proprie radici culturali.



Il documentario esplora quattro territori remoti d’Europa e le loro strategie di resilienza. A Stintino, il documentario esplora come una piccola comunità possa trasformare le difficoltà legate all’isolamento stagionale in opportunità, puntando su iniziative che valorizzano il territorio e rafforzano il tessuto sociale locale. Nei Westfjords islandesi, il focus è sulla lotta allo spopolamento e sulla creazione di nuovi modelli di sviluppo economico che possano attrarre giovani e professionisti, mantenendo vive le tradizioni locali e promuovendo al tempo stesso l’innovazione.



A Gran Canaria, viene analizzata la riscoperta dell’agricoltura sostenibile e della permacultura, strumenti fondamentali per ridurre la dipendenza dalle importazioni alimentari e garantire una maggiore autonomia alle comunità rurali. Infine, a Madeira, il documentario esamina il fenomeno del nomadismo digitale, evidenziandone sia le potenzialità economiche che le sfide per le comunità, che si trova a dover bilanciare crescita e sostenibilità senza perdere la propria identità.