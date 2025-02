Cor 12:10 «Sconcerto e imbarazzo per la Todde» Il consigliere regionale di Sardegna al Centro 2020, Antonello Peru, si rivolge direttamente alla Presidente Todde chiedendogli spiegazioni: Se davvero lei è la persona che dice di essere, lo dica e riconosca, se l´errore c´è stato, e chieda scusa



CAGLIARI - «Presidente le sue dichiarazioni impongono all'aula una seria riflessione. Non nascondo sconcerto e imbarazzo per quello che sta accadendo. Sembra davvero paradossale. Le leggi, cara presidente sono uguali per tutti e questo principio vale ancora di più per chi ricopre il ruolo di legislatore. Si può sbagliare per negligenza o distrazione, ma se si commette un errore non ci si può difendere attaccando». Per Antonello Peru si tratta «di una grave e grande violazione quella commessa da lei cara presidente. Io nonostante tutto (4 processi e 4 assoluzioni) non ho mai scelto di alzare la voce contro la magistratura». «Se davvero lei è la persona che dice di essere - attacca Peru - lo distri e riconosca, se l'errore c'è stato e chieda scusa, perché solo così si può recuperare credibilità». Infine un consiglio alla Todde: non cerchi capri espiatori, impariamo a non giudicare gli altri, perché questi atteggiamenti minano la fiducia delle istituzioni rendendo inefficace l'azione politica.



Nella foto: Antonello Peru