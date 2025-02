Cor 15:01 La Corte: riqualificazione via Girardengo La Corte, via libera della giunta alla progettazione per via Girardengo. Rizzu: «Massima sicurezza su un’arteria fondamentale per il territorio»



SASSARI - Sì all’intervento da quasi 127mila euro per via Girardengo. La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione che dà il via libera alle procedure necessarie per ripristinare la viabilità lungo la fondamentale arteria viaria di La Corte, nella periferia rurale del territorio comunale. Tra le diverse ipotesi progettuali proposte dall’assessore alle Infrastrutture della Mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu, d’intesa con i tecnici del settore di riferimento, l’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Mascia ha optato per la demolizione del tubolare di attraversamento di un corso d’acqua e la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità urbana di collegamento.



Via Girardengo era stata chiusa nel 2022 con un’ordinanza con cui l’amministrazione allora in carica aveva disposto lo stop al traffico, la pulizia dell’alveo fluviale e la manutenzione del tubolare sottostante il manto stradale. «Nonostante i ripetuti interventi, resta una situazione a rischio per il transito delle auto e dei pedoni», fa notare l’assessore Rizzu. «Intendiamo intervenire una volta per tutte, così da garantire le migliori condizioni di sicurezza», aggiunge prima di rilevare che «la proposta tecnica avanzata dal settore Infrastrutture tiene conto della necessità di assicurare al traffico lo sbocco sulla strada provinciale 18 e su via Fausto Coppi».



Le spese per la realizzazione dell’intervento sono coperte dall’avanzo di amministrazione per poco più di 40mila euro. Serviranno per procedere alla realizzazione del primo stralcio funzionale, consistente nella demolizione del tubolare presente nell’attraversamento idraulico, nell’adeguamento provvisorio della viabilità esistente e nell’incarico di progettazione, compresa la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica dell’intera opera, necessaria per ottenere dai vari enti competenti i pareri e le autorizzazioni del caso.