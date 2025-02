Cor 7:26 A Nuoro la Conferenza regionale sul lavoro Lunedì 10 febbraio a Nuoro si terrà la Conferenza Regionale per le Politiche del Lavoro “Seminiamo il futuro, formazione e lavoro per una Sardegna che cresce”, promossa dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con il supporto dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)



NUORO - Lunedì 10 febbraio a Nuoro si terrà la Conferenza Regionale per le Politiche del Lavoro “Seminiamo il futuro, formazione e lavoro per una Sardegna che cresce”, promossa dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con il supporto dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). “Lavoro e Formazione”, “Lavoro e Sviluppo”, “Lavoro e Inclusione”, sono i tre panel in cui nel corso della mattinata si inseriranno gli interventi di diversi esperti del mondo del Lavoro, della formazione e dell’inclusione.



«L’incontro – osserva l’assessora del Lavoro Desirè Manca - sarà un momento di analisi e confronto in cui tracciare le azioni necessarie al rilancio del sistema occupazionale e formativo della Sardegna. Capire in che modo le nuove tecnologie stanno modificando il panorama della formazione e venire incontro alle esigenze delle imprese nella ricerca di figure professionali sempre più qualificate sarà uno dei temi centrali del dibattito».



«Per rilanciare l’occupazione della nostra isola e diminuire il tasso di disoccupazione - conclude - dobbiamo lavorare d’intesa con tutte le parti coinvolte per ridurre il gap tra domanda e offerta nel mercato del lavoro». La Conferenza si svolgerà a Nuoro presso la Sala Conferenza CCIAA in via Papandrea n. 8. L’evento potrà essere seguito anche da remoto in diretta streaming a partire dalle ore 9.45 sul portale Sardegna lavoro nella pagina dedica che sarà resa disponibile il giorno dell’evento.