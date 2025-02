S.A. 12:46 Blue Tongue: interrogazione in Consiglio regionale Il consigliere regionale Emanuele Cera (FdI) ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di informazioni chiare e tempestive da parte della Regione, sottolineando la necessità di interventi urgenti e coordinati per prevenire e arginare la diffusione della Blue tongue in Sardegna



CAGLIARI – il Consigliere regionale Emanuele Cera, del gruppo Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione sull'emergenza Blue tongue in Sardegna «e alla necessità di programmare, con urgenza, interventi mirati ed efficaci per prevenire e arginare una nuova proliferazione della malattia sul territorio regionale». La richiesta fa seguito alla crescente preoccupazione degli allevatori sardi e delle associazioni di categoria, ma che, inevitabilmente, preoccupa anche gli Amministratori locali e gli operatori sanitari, che temono una nuova proliferazione della malattia nel territorio regionale, con conseguenti gravi danni economici e sanitari. A seguito della recrudescenza del virus negli ultimi anni, e dei danni che esso ha comportato per il settore zootecnico isolano, il consigliere Cera ha sollecitato un’attenta analisi della situazione e ha rivolto, ai diversi assessorati competenti, una serie di quesiti specifici.



Il consigliere Oristanese ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di informazioni chiare e tempestive da parte della Regione, sottolineando la necessità di interventi urgenti e coordinati per prevenire e arginare la diffusione della Blue tongue in Sardegna: «Non è più tollerabile che, di fronte a un fenomeno ciclico come quello della Blue Tongue, che si manifesta ogni anno, con focolai diffusi tra le aziende di tutta l’Isola, la risposta istituzionale si limiti a interventi frammentari e insufficienti. È fondamentale invece che la Regione Sardegna metta in campo azioni tempestive e coordinate per prevenire un nuovo diffondersi della Blue tongue, che rappresenta una minaccia concreta per la nostra economia agro-pastorale, - ha dichiarato ancora Emanuele Cera -. Occorre garantire un supporto, anche economico, efficace agli allevatori e predisporre un piano strategico volto alla tutela della salute animale e al contenimento del virus».