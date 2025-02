S.A. 16:45 Valledoria, conclusi lavori edilizia popolare Terminate le azioni di efficientamento energetico sugli immobili, fotovoltaico, solare termico, impianto termico, cappotto e infissi, oltre alla riqualificazione degli spazi esterni



VALLEDORIA - Conclusi i lavori di adeguamento di edilizia popolare a Valledoria. L'intervento ha interessato le unità abitative di edilizia popolare di via Colombo a la Ciaccia, grazie ai fondi ottenuti dall’amministrazione tramite la progettazione riguardante il Pnrr, con azioni di efficientamento energetico sugli immobili - fotovoltaico, solare termico, impianto termico, cappotto e infissi- oltre alla riqualificazione degli spazi esterni. Un'azione per cui sono stati ottenuti e destinati 750 mila euro, e che è stata portata a termine in circa un anno. «Abbiamo raggiunto un importante risultato per la riqualificazione della nostra edilizia popolare- spiega il sindaco di Valledoria- cui tenevamo, per un intervento che si inserisce in una serie opere che hanno l'obiettivo di intervenire anche in un'ottica strategica di sostenibilità».