Da Civitavecchia a Olbia con un etto di cocaina provvidenziale l´operazione alla Guardia di Finanza al porto Isola Bianca di Olbia. Il trafficante è stato arrestato e condotto nella casa circondariale Giovanni Bacchiddu di Sassari, dove resta a disposizione della Procura di Tempio



OLBIA - Durante le operazioni di sbarco dal traghetto, la squadra cinofili delle Fiamme Gialle del Gruppo Olbia ha individuato l’uomo che cercava di defilarsi dai controlli uscendo dalla coda dei passeggeri. I cani Dante e Betty l’hanno subito segnalato, l’uomo inoltre non è riuscito a rispondere in maniera soddisfacente alle domande sui motivi del viaggio ed è stato dunque accompagnato all’ospedale di Olbia, dove gli accertamenti medici hanno permesso di individuare immediatamente la presenza nel corpo di 10 ovuli di cocaina per un peso totale di 100 grammi.