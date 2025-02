Cor 15:54 Gymnasium Alghero: weekend agrodolce per le giovanili Fine settimana impegnativo per le squadre giovanili della Gymnasium Volley Alghero, che hanno alternato momenti di difficoltà a prestazioni promettenti. Mister Pasqualino Sotgia analizza i risultati, evidenziando le aree su cui lavorare per continuare a crescere



ALGHERO - Sabato 8 febbraio, l’Under 14 Gialla ha affrontato la Gemini Pallavolo Arzachena, perdendo 3-0. «Speravamo di ottenere qualcosa in più, soprattutto dopo la partita d’andata», spiega Sotgia. «Purtroppo abbiamo sofferto in ricezione e non siamo riusciti a reagire. Abbiamo tenuto testa nel primo e nel terzo set, ma Arzachena ha meritato la vittoria».



Domenica 9 febbraio, la squadra Under 14 Rossa, allenata da Daniela Sechi, è scesa in campo contro l’A.S.D. Sporting Thiesi, uscendo sconfitta con un netto 3-0. «Questa formazione è composta da ragazze più giovani e inesperte», osserva Sotgia. «La crescita sarà graduale, ma lavoriamo per migliorare». L’Under 16 ha affrontato la capolista Silvio Pellico domenica 9 febbraio, in un match che si è aperto con un primo set molto combattuto, perso ai vantaggi 24-26. "Peccato, perché quel set avrebbe potuto cambiare le sorti della partita", commenta Sotgia. «Purtroppo, ancora una volta, abbiamo pagato caro il deficit in ricezione, consentendo troppi ace alle avversarie».



Sabato a Sassari, la seconda divisione ha giocato una partita altalenante contro l’Orion, vincendo 3-2. "Abbiamo avuto momenti di poca lucidità, che hanno permesso alle avversarie di rimanere in partita", afferma il mister. «Ma quando abbiamo aumentato l’intensità, le ragazze hanno risposto con grande determinazione, vincendo nettamente i set decisivi».



La terza divisione, allenata da Enrico Granese, ha ottenuto una vittoria netta per 3-0 contro l’A.S.D. Torres Volley. «L’avversario non ci ha creato problemi e le ragazze hanno fatto il loro dovere», dichiara Sotgia. Per la formazione Open, invece, la sfida contro la Silvio Pellico è stata più impegnativa. «Hanno lottato nel secondo e terzo set, ma non ero presente per valutare a fondo la prestazione», conclude il mister. Le giovanili della Gymnasium continuano il loro cammino di crescita, lavorando per correggere le difficoltà e migliorare nei prossimi impegni stagionali.