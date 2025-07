S.A. 9:04 Alghero tappa regionale del beach volley Sulla sabbia del Lido San Giovanni si sono sfidate 22 coppie femminili e 28 maschili, in un torneo organizzato dall’ASD Polisportiva Sottorete Alghero. Prossimo appuntamento con il circuito regionale: 13 e 14 settembre a Cagliari



ALGHERO - Sabato 26 e domenica 27 luglio, il Summerbeach Village di Alghero ha ospitato la terza tappa del Circuito Regionale di Beach Volley 2025, valevole per la formazione della classifica del campionato nazionale B1 regalando due giornate di sport ad altissimo livello, emozioni e partecipazione. Sulla sabbia del Lido San Giovanni si sono sfidate 22 coppie femminili e 28 maschili, in un torneo organizzato dall’ASD Polisportiva Sottorete Alghero, in collaborazione con la FIPAV Sardegna. A dare ritmo e voce all’evento è stato lo speaker ufficiale Giuseppe Baratta, che ha scandito ogni fase del torneo, animando il pubblico con competenza e calore.



La giornata di sabato è stata segnata da un imprevisto atmosferico: intorno alle 13, un violento acquazzone ha colpito l’area, provocando una sospensione temporanea di circa dieci minuti a causa di una vera e propria bomba d’acqua. Un evento breve ma intenso, che non ha rallentato lo spirito agonistico né la determinazione degli atleti. Domenica, invece, è stato il maestrale a dominare la scena, rendendo il gioco ancora più tecnico e imprevedibile: un elemento in più che ha reso le fasi finali ancora più avvincenti. Nel tabellone femminile, a imporsi sono state Valentina e Federica Calì, che hanno superato il duo Massi-Lorandi con il punteggio di 2-1 dopo una finale combattutissima. Terzo posto per Bertozzi-Mazzotti. In campo maschile, il titolo è andato a Podestà-Bigarelli, vincitori anch’essi al terzo set contro Pantalei-Marini. Sul gradino più basso del podio sono saliti Carucci-Ceccoli.



La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione delle autorità locali e federali, a conferma della rilevanza della manifestazione. A consegnare i premi agli atleti insieme all'organizzazione sono stati l’assessore al Demanio e Bilancio del Comune di Alghero, Enrico Daga, il consigliere comunale Marco Colledanchise, presidente della IV Commissione consiliare (Sport, servizi sociali, pubblica istruzione, università, grandi eventi, attività culturali), e la consigliera nazionale della FIPAV, Giusy Piredda. Ancora una volta, il Summerbeach Village si è confermato cuore pulsante del beach volley sardo, capace di offrire un mix perfetto di sport, spettacolo e promozione del territorio. Prossimo appuntamento con il circuito regionale: 13 e 14 settembre a Cagliari.