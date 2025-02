Cor 13:00 Sottorete Alghero, fine settimana impegnativo Weekend impegnativo per la Sottorete Alghero, protagonista di un doppio turno nel campionato di Prima Divisione maschile



ALGHERO - Sabato, i ragazzi di Enrico Granese hanno subito la prima sconfitta casalinga della stagione, cedendo per 3-2 alla Pro Volley Olbia, mentre domenica sono tornati alla vittoria superando, sempre in casa, il GS Ittiri Volley per 3-1.



La gara di sabato è stata lunga e combattuta, con parziali molto equilibrati (25-27, 23-25, 25-23, 25-22, 7-15), ma alla fine ha premiato gli ospiti. «Abbiamo maturato la prima sconfitta casalinga contro una squadra esperta come la Pro Volley Olbia, che schiera giocatori di livello, dalla Serie D alla Serie B - ha dichiarato l’allenatore Enrico Granese. Purtroppo ci sono state alcune defaillance arbitrali, con doppie non fischiate e qualche pallone dubbio, ma la squadra poteva fare di più. In certi momenti siamo mancati mentalmente, e questo ha fatto la differenza».



Domenica, il riscatto è arrivato con la vittoria per 3-1 sul GS Ittiri Volley (25-17, 25-17, 16-25, 25-21). Tuttavia, la prestazione non ha convinto completamente Granese: «Abbiamo vinto i primi due set facilmente, ma poi ci siamo spenti nel terzo, che abbiamo praticamente regalato per mancanza di concentrazione. Anche nel quarto set abbiamo faticato troppo pur portandolo a casa».



Granese ha sottolineato anche l’impatto del doppio impegno ravvicinato: «Giocare sabato e domenica ha sicuramente pesato, ma non possiamo limitarci a giustificarci con la stanchezza. I ragazzi devono restare concentrati e attenti per tutta la gara». Nonostante la battuta d’arresto di sabato, la Sottorete Alghero mantiene saldamente il primo posto in classifica con 28 punti. Le prossime partite saranno decisive per consolidare il primato e confermare il percorso di crescita della squadra.