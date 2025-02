Cor 10:24 Web Project Sottorete: sconfitta con la capolista Il punteggio finale di 0-3 (17-25, 17-25, 19-25) evidenzia la superiorità degli avversari, ma non cancella i segnali positivi mostrati dai padroni di casa



ALGHERO – Dopo sei vittorie consecutive, la Web Project Sottorete subisce uno stop netto in casa contro la capolista imbattuta Time Out Olbia, che si conferma leader del Girone B del campionato di serie D regionale. Il punteggio finale di 0-3 (17-25, 17-25, 19-25) evidenzia la superiorità degli avversari, ma non cancella i segnali positivi mostrati dai padroni di casa, che hanno saputo comunque tener testa alla formazione più forte del campionato.



«Anche se abbiamo perso, è stata giocata una bella gara. Abbiamo espresso buon gioco, sicuramente avremmo potuto fare di più, ma davanti avevamo avversari molto forti, non per niente primi e imbattuti. Potevamo fare meglio in ricezione e in battuta, però è andata bene così» ha commentato l’allenatore Enrico Granese. Nel primo e nel secondo set, la Web Project Sottorete ha cercato di mantenere il ritmo degli avversari, ma alcuni errori in ricezione e una serie di battute sbagliate hanno permesso a Olbia di prendere il largo. Nonostante i tentativi di recupero, la maggiore esperienza degli ospiti ha fatto la differenza. Anche nel terzo set, nonostante uno sforzo maggiore, i rossoblù non sono riusciti a ribaltare il risultato.



«Ora dobbiamo pensare alle ultime due gare rimanenti. Sono soddisfatto della crescita di tutta la squadra,» ha aggiunto Granese, sottolineando il percorso positivo del gruppo. Con questa sconfitta, la Web Project Sottorete mantiene il secondo posto in classifica con 26 punti, mentre la Time Out Olbia consolida la vetta con 36 punti e un percorso immacolato nel Girone B. Le ultime due gare saranno decisive per confermare il secondo posto e chiudere la stagione nel migliore dei modi.