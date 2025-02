Cor 10:10 Fc Alghero lotta, ma cede in casa al Badesi Per i giallorossi, scesi in campo con una formazione largamente rimaneggiata a causa di diverse assenze, i soliti problemi soprattutto in fase avanzata con poca precisione sottoporta



ALGHERO - La Fc Alghero lotta, ma deve cedere in casa al Badesi che, rispetto agli algheresi, è riuscita ad andare in rete nel finale di gara. Per i giallorossi, scesi in campo con una formazione largamente rimaneggiata a causa di diverse assenze, i soliti problemi soprattutto in fase avanzata con poca precisione sottoporta. Contro il Badesi, la squadra di Peppone Salarsi ha collezionato diverse azioni in avanti, ma non è riuscita a capitalizzare al meglio. Il Badesi, dal canto suo, ha giocato una bella partita e ha impensierito più volte la retroguardia giallorossa.



Per la cronaca, al 3’ Fc Alghero pericoloso con Andrea Peana che colpisce la traversa con un tiro da dentro l’area di rigore avversaria. Al 10’ è il Badesi ad impensierire la difesa algherese con Fernandez che entra in area da destra e calcia su Serra in uscita. Bravo il portiere di casa a chiudere lo specchio della porta. Fc Alghero vicino al gol al 19’ con Correddu che di testa impegna severamente Ruggiu. Un minuto dopo è il Badesi ad andare vicino al gol, ma Francesco Serra ribatte di piede e allontana la sfera fuori dall’area di rigore.



Dopo alcune incursioni del Badesi è la Fc Alghero ad andare al tiro con Pilo al 28’. La palla calciata dall’attaccante algherese sfiora la traversa e va fuori. Al 37’ giallorossi vicinissimi al gol con Pintus, lanciato da Correddu, che calcia su Ruggiu in uscita. Ancora Pintus al tiro al 40’ con il portiere ospite che blocca senza grossi problemi. Si va al secondo tempo e la prima azione degna di nota è a favore della Fc Alghero al 72’ con il nuovo entrato Porcu che supera il diretto marcatore e costringe Ruggiu ad una spettacolare deviazione. Al 74’ ci prova Pilo, ma il suo tiro dal limite termina fuori di poco.



Ancora Pilo va vicino al gol al78’ con un tiro rasoterra da sinistra che fa la barba alla base del palo destro. All’80’ sempre Pilo, lanciato da Zappino, che calcia su Ruggiu in uscita. All’84’ Badesi in vantaggio: Murru raccoglie un pallone quasi sulla trequarti e fa partire un tiro dalla lunga distanza che va ad insaccarsi all’angolo opposto, imprendibile per Serra. Sull’onda dell’entusiasmo, il Badesi trova il raddoppio all’89’ con Mureddu che sfrutta una indecisione difensiva dei padroni di casa, raccoglie la sfera e insacca indisturbato. Nei minuti finali il Badesi ha pensato a difendere il doppio vantaggio e per la Fc Alghero non c'è stato nulla da fare.