Eroina e cocaina in casa: arrestata coppia a Sassari In manette una coppia di cittadini nigeriani, marito e moglie residenti nel centro storico sassarese, perché trovati in possesso di eroina e cocaina, occultata all'interno della loro abitazione



SASSARI - A Sassari la Polizia ha tratto in arresto una coppia di cittadini nigeriani, marito e moglie residenti nel centro storico sassarese, perché trovati in possesso di eroina e cocaina, occultata all’interno della loro abitazione. Nel corso di una serie di attività mirate, con particolare attenzione allo spaccio delle sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un via vai

di soggetti, che si incontravano con un cittadino straniero, noto per i suoi trascorsi giudiziari. Tale circostanza ha insospettito gli operatori i quali, dopo aver fermato lo straniero, e averlo sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al suo domicilio, hanno rinvenuto della sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, per un peso totale di oltre 30 grammi, nel contempo hanno rinvenuto del materiale per il confezionamento, bilancini e danaro contante. All’interno dell’abitazione era presente anche la convivente dell’uomo la quale, al momento dell’ingresso dei poliziotti, ha tentato di sviare l’operato degli agenti tentando di occultare la droga, poi rinvenuta. Per questo motivo anche la donna è stata arrestata e posta, insieme al marito, a disposizione dell’A.G. procedente.