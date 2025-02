Cor 10:10 Palau: 41enne imbottito di coca, hashish e marijuana Tratto in arresto, l’uomo è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania ed associato al carcere di Sassari (Bancali), in attesa dell’udienza di convalida



PALAU - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Palau, coadiuvati dai militari della Stazione di Arzachena, hanno arrestato un 41enne ozierese, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un posto di controllo lungo la SS125, nei pressi dell’ingresso del centro abitato di Arzachena, i militari hanno fermato un autovettura con all’interno due uomini notando che il passeggero alla vista della pattuglia gettava dal finestrino un involucro di colore bianco.



I Carabinieri hanno quindi effettuato un immediato controllo del veicolo e proceduto al recupero di quanto poco prima gettato dal passeggero, constatando che l’involucro conteneva oltre 50 grammi di cocaina. I militari dunque hanno proceduto ad effettuare anche una perquisizione all’interno della abitazione del soggetto che aveva tentato di disfarsi della droga, dove è stato possibile rinvenire oltre 1,5kg di hashish, quasi 2kg di marijuana, bilancini di precisione e svariato materiale utile alla preparazione ed al confezionamento dello stupefacente.



Tratto in arresto, l’uomo è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania ed associato al carcere di Sassari-Bancali, in attesa dell’udienza di convalida. La perquisizione presso il domicilio del conducente dell’autovettura ha consentito di rinvenire ulteriori 12 grammi di hashish, motivo per cui i militari hanno segnalato l’uomo alla Prefettura di Sassari ed al contestuale ritiro della patente di guida.