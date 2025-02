Cor 16:32 Gymnasium Alghero: la settimana delle giovanili Settimana intensa per le squadre giovanili della Gymnasium Alghero, impegnate nei rispettivi campionati territoriali con prestazioni in crescita e risultati alterni. Tutti i risultati



ALGHERO - Martedì 18 febbraio, l'Under 13, allenata da Veronica Contene, ha affrontato la Asd Junior Volley Sassari, cedendo 0-3 (12-25, 15-25, 11-25). Nonostante la sconfitta, le giovani atlete hanno dimostrato carattere e voglia di mettersi alla prova, con segnali positivi dal punto di vista dell’atteggiamento. Giovedì 20 febbraio, la Seconda Divisione ha superato il GS Ittiri Volley con un netto 3-0 (28-26, 25-16, 26-24). Dopo un primo set combattuto, la squadra ha trovato il giusto ritmo grazie a una maggiore incisività in battuta e in attacco, chiudendo il match con autorità.



Sabato 22 febbraio, l'Under 14 Gialla, allenata da Pasqualino Sotgia, ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Spring Volley Osilo (set vinti a 3, 7 e 25-23). Dopo due set dominati, la squadra ha abbassato la guardia nel terzo, rischiando di complicarsi la partita, ma riuscendo comunque a chiudere il match a proprio favore. Domenica 23 febbraio, l'Under 16, impegnata contro Time Out Verde, ha conquistato la vittoria al tie-break per 3-2 (25-23, 25-19, 17-25, 21-25, 15-11). Dopo un buon avvio, la squadra ha subito il ritorno delle avversarie, complicando una partita che sembrava in controllo. Un cambio di formazione ha permesso di ritrovare equilibrio e portare a casa la vittoria.



Sempre domenica 23 febbraio, l'Under 14 Rossa, guidata da Daniela Sechi, ha subito una netta sconfitta per 0-3 contro Time Out Verde (7-25, 14-25, 7-25). La squadra ha mostrato difficoltà sia dal punto di vista tecnico che nella coesione di gruppo, con la necessità di lavorare sull’intesa e sulla gestione della gara. Il percorso di crescita delle formazioni giovanili della Gymnasium Alghero prosegue con l’obiettivo di migliorare sia sotto il profilo tecnico che nell’approccio alle gare.