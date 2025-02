S.A. 10:09 Manomette bracciale elettronico: arrestato a Thiesi Arrestato un uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai figli minori e alla moglie per pregressi episodi di violenza domestica



THIESI - Nel corso della serata di lunedì, i Carabinieri della Stazione di Thiesi hanno arrestato un uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai figli minori e alla moglie per pregressi episodi di violenza domestica, poiché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. L'uomo ha manomesso il braccialetto elettronico tranciandolo in due con delle tenaglie e si è recato nell'abitazione dove però lo hanno subito raggiunto i militari. A conclusione delle incombenze di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Bonorva, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che ha convalidato l'arresto e l'applicazione di un nuovo braccialetto elettronico.