La casa dello spaccio: due arresti ad Ozieri

OZIERI - Nel corso della serata di martedì 25.02.2025, a Ozieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e

Radiomobile della Compagnia di Ozieri e quelli della locale Stazione hanno arrestato in flagranza

di reato 2 uomini poiché ritenuti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. In particolare sin dal pomeriggio di martedì i Carabinieri hanno avviato una attività di monitoraggio della zona di “Sa Bastia” e proprio grazie all’osservazione eseguita veniva individuata un’abitazione ove erano in atto alcuni movimenti sospetti. I militari decidevano quindi di fare ingresso all’interno dell’appartamento ove venivano sorpresi due uomini che avevano adibito parte dell’abitazione a locale destinato alla produzione, preparazione e confezionamento di varie tipologie di sostanza stupefacente; infatti, oltre ad un fornello per la “cottura” e alcune pentole intrise di tracce di droga, venivano rinvenuti altri contenitori con diverse sostanze biancastre, in cristalli o in polvere, di natura sconosciuta, che saranno inviate ai laboratori specializzati di chimica del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di

Cagliari per l’esecuzione delle analisi necessarie.



Nella circostanza i Carabinieri operanti rinvenivano e ponevano sotto sequestrato 30 dosi

termosaldate di cocaina, poco meno di 200 grammi di marijuana, quattro bilancini di precisione,

uno scanner per la ricerca di microspie, un proiettile calibro 9x21 e altro materiale utilizzato per

il confezionamento della droga. Inoltre veniva accertato che i locali erano “protetti” da un impianto di videosorveglianza sempre attivo, verosimilmente predisposto al fine di anticipare l’eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine. Tutto il materiale rinvenuto è stato quindi sottoposto a sequestro mentre, a conclusione delle incombenze di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, i 2 uomini sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che avrà luogo nel corso della mattinata di oggi presso il

Tribunale di Sassari.



Nel corso della medesima operazione finalizzata anche alla prevenzione dell’uso di sostanze

stupefacenti da parte di soggetti che si pongono alla guida, veniva altresì individuato un

automobilista che, sottoposto al test speditivo per la rilevazione dell’eventuale assunzione di

sostanza stupefacenti di recente adozione dopo l’ultima modifica del Codice della Strada, è stato

riscontrato positivo all’utilizzo di cocaina e pertanto i Carabinieri hanno proceduto al ritiro

cautelare della patente di guida e alla sottoposizione del predetto conducente ad ulteriori

approfondimenti medici che, qualora dovessero confermare l’esito del pre-test effettuato su

strada, determinerebbero la sospensione della patente, il sequestro della vettura e il deferimento

all’Autorità Giudiziaria per guida dopo l’assunzione di stupefacenti. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.