S.A. 20:52 Il ricordo di Emilio Lussu in Senato Iniziativa organizzata dai Senatori Marco Meloni e Francesco Verducci. Presenti Alessandra Todde, Tommaso Lussu, Valdo Spini, Aldo Berlinguer, Agostino Bistarelli, Gianmario Demuro, Giuseppina Fois e Carla Bassu



CAGLIARI - Il ricordo di Emilio Lussu arriva in Senato. Mercoledì 5 marzo alle 15.00 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani – Senato della Repubblica – in via della Dogana Vecchia, 29 a Roma si terrà l’evento “Emilio Lussu a 50 anni dalla scomparsa”. L’incontro, nato su iniziativa dei Senatori del Partito Democratico Marco Meloni e Francesco Verducci, vedrà la partecipazione di Alessandra Todde, Presidente Regione Autonoma della Sardegna, Tommaso Lussu, Associazione “Casa Lussu” e Istituto Joyce e Emilio Lussu, e Valdo Spini, Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e Associazione “Centro Studi Emilio Lussu”.



Durante l’incontro sono previsti gli interventi di Aldo Berlinguer, professore ordinario all’Università degli Studi di Cagliari; Gianmario Demuro professore ordinario all’Università degli Studi di Cagliari; Agostino Bistarelli, della Giunta storica nazionale, e Giuseppina Fois, docente dell’Università degli Studi di Sassari. Il convegno sarà coordinato da Carla Bassu, docente dell’Università degli Studi di Sassari. Nel corso del pomeriggio sarà in distribuzione il volume dei “Discorsi parlamentari di Emilio Lussu” (ed. Senato della Repubblica, 2021). I lavori verranno trasmessi in diretta streaming sulla WebTv e sul canale YouTube del Senato Italiano.



«Con questo evento vogliamo ricordare Emilio Lussu a 50 anni dalla sua scomparsa. Lussu in una vita fece molte cose, raggiungendo vette elevatissime, prima come combattente, poi come scrittore e come uomo delle istituzioni. Fu soprattutto un inflessibile e implacabile antifascista, protagonista della Resistenza, poi padre costituente, Ministro e per lunghi anni parlamentare. È stato un grande italiano e un grande europeo che mantenne sempre un legame fortissimo con la sua terra, la Sardegna», afferma il Senatore Questore Marco Meloni.