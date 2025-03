S.A. 19:52 Fondazione Maria Carta: nuovi progetti per il 2025 Grande attenzione per il nuovo progetto “Limbas”, dedicato alla salvaguardia della lingua sarda e delle sue varianti. Saranno riproposti gli appuntamenti di Freemmos e ritornerà Navigantes. La XXIII edizione del Premio Maria Carta si terrà il 7 settembre, come di consueto a Siligo



SILIGO - Si è riunito a Siligo il consiglio direttivo della Fondazione Maria Carta. L'organismo, presieduto da Leonardo Marras, ha deliberato su alcuni importanti punti. Innanzitutto, è stato approvato il bilancio consuntivo. L’esercizio 2024 si è chiuso con ottimi risultati da un punto di vista amministrativo, a conferma di una attenta e oculata programmazione. È stato inoltre nominato il nuovo revisore dei conti della Fondazione. Si tratta del commercialista sassarese Giorgio Cherchi, che ricoprirà l'incarico per il prossimo triennio. Oltre al Premio Maria Carta, che nella consueta data dei primi di settembre ha registrato anche lo scorso anno un grande apprezzamento da parte del pubblico, nel 2024 è continuata l’attività di Freemmos, che dal 2017 propone iniziative sul tema del contrasto allo spopolamento dei centri della Sardegna, ed è stato rafforzato il rapporto con il mondo dell’emigrazione.



La Fondazione ha pubblicato la raccolta di poesie scritte da Maria Carta “Cantu rituale”, nella traduzione in sardo realizzata da Clara Farina. Un successo straordinario ha avuto il video musicale di “Ambasciadores de Sardigna”, canzone scritta da Angelo Curreli, che da anni vive a Trieste, con la musica di Gino Marielli e la voce di Maria Giovanna Cherchi: la clip, realizzata dalla Fondazione, è tuttora in programmazione negli Istituti italiani di cultura nel mondo. In ottobre è stata riproposta l’iniziativa Navigantes, con una seconda edizione in Corsica, a Bonifacio, dopo quella del 2023 a Barcellona. Ma il 2024 è stato l’anno dei trent’anni dalla scomparsa e dei novanta dalla nascita di Maria Carta, con l’organizzazione di diversi eventi, tra i quali una importante giornata celebrativa in novembre a Siligo, suo paese natale, e altri appuntamenti a Elmas, Alghero e Ozieri. Infine, soddisfazione per il Museo dedicato a Maria Carta, che quest’anno ha toccato circa quattromila visite, soprattutto scolaresche e gruppi di turisti.



Il consiglio direttivo della Fondazione ha anche definito le linee di azione per il 2025. Il progetto Limbas, rivolto alla salvaguardia della lingua sarda nelle sue varianti, è già partito con uno spot che vede come protagonisti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e alcuni bambini. Il messaggio promozionale ha già trovato ampia diffusione sui media isolani. «Limbas sta registrando un ottimo riscontro e di questo non possiamo che essere soddisfatti – dichiara Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta –. Rimane centrale la promozione e la valorizzazione della figura di Maria attraverso le attività della Fondazione nei vari settori culturali, come previsto dal nostro statuto. Continueremo a seguire il progetto Freemmos e rafforzeremo i rapporti con la Fasi (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) e con i circoli dei sardi nel mondo. E per il terzo anno proporremo il progetto Navigantes, la cui nuova tappa è in fase di definizione». Il momento più importante del 2025 sarà la XXIII edizione del Premio Maria Carta, che si terrà a Siligo domenica 7 settembre: il prestigioso riconoscimento sarà assegnato come di consueto a un artista di rilievo internazionale/nazionale, a una voce femminile della Sardegna, a un circolo dei sardi nel mondo e a una eccellenza imprenditoriale. A breve verranno comunicati i nomi dei vincitori.