S.A. 13:15 Progetto Bric a Bosa: via alle attività Avviate le attività di formazione e di sensibilizzazione nell’ambito del Progetto “BRIC” per la valorizzazione culturale del Borgo



BOSA - É stato definito il programma delle attività formative e di educazione culturale che costituisce una delle numerose azioni nelle quali si articola il Progetto BRIC (Bosa: una Rete tra Identità e Cultura) finanziato dal ministero dell’Interno. Gli assessori comunali al Turismo e Cultura, Marco Mannu, e alla Pubblica istruzione, Maura Marongiu, hanno programmato, con la società di consulenza e formazione, Insight Risorse Umane, alcune iniziative rivolte a diversi target di riferimento. Per il target dei giovani e studenti è prevista un’attività di informazione e sensibilizzazione con alcune classi della primaria e della secondaria dell’istituto statale comprensivo di Bosa. Tali attività avranno luogo il 30 maggio e prevedono la presenza, oltre a quella dei consulenti di Insight, di studiosi ed esperti locali che parleranno del valore storico e culturale che il Filet ha per il territorio di Bosa e di rappresentanti di alcune associazioni locali che illustreranno cosa significa lavorare sul Filet dimostrando operativamente come si imposta la lavorazione sul telaio.



Per il target degli operatori economici e culturali il 5 giugno sarà organizzato un Webinar sul tema del turismo culturale che vedrà impegnati esperti nel campo dello sviluppo locale. Il turismo culturale può rappresentare per il Comune di Bosa un importante asset turistico e di sviluppo socio economico. Un altro appuntamento rivolto agli operatori del settore culturale e turistico e professionisti è in agenda per l’11 giugno: si tratta di un webinar partecipativo che avrà come oggetto in particolare le metodologie innovative digitali per raccontare e promuovere il territorio di Bosa e i suoi asset culturali. Con riferimento al target delle persone con disabilità è previsto per il 18 giugno un Webinar sul turismo culturale accessibile per la sensibilizzazione e divulgazione rivolta alle associazioni e alle persone con disabilità con il coinvolgimento dei principali soggetti di riferimento del territorio e di quelle di rappresentanza provinciale e regionale.



Questo evento prevede anche un laboratorio di progettazione partecipata rivolto alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità sul tema del turismo culturale inclusivo. Un ultimo incontro è programmato entro il mese di giugno e sarà indirizzato al target della popolazione (residenti e turisti) e dai fruitori delle strutture turistiche (Hotel, B&B, affittacamere, residence). In questa occasione saranno presentate le risultanze del Progetto “Bric” che intende promuovere l’immagine di Bosa con un particolare focus sull’itinerario storico-culturale del Filet, attraverso le numerose azioni sviluppate dal gruppo di lavoro dedicato che hanno coinvolto i responsabili dell’amministrazione comunale e numerosi stakeholders locali. «Con il coinvolgimento delle scuole e poi con le altre iniziative indirizzate agli operatori economici, ai cittadini e ai turisti, il progetto entra nel vivo spiegando obbiettivi e azioni intraprese», commenta il sindaco, Alfonso Marras. «Promuovere e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Bosa è un percorso che si può e si deve realizzare con la collaborazione di tutti».