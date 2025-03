S.A. 13:59 Conferenza su Salvatore Satta ad Alghero Venerdì 28 marzo conferenza-dibattito sul tema: “Un confronto sull’opera di Salvatore Satta”. L’incontro è promosso dall’Obra Cultural e dalla rivista “Camineras”



ALGHERO - Venerdì 28 marzo 2025, alle ore 17,30, nella Sala “Mosaico” del Museo archeologico di

Alghero, in via Carlo Alberto 72, avrà luogo la conferenza-dibattito sul tema: “Un confronto sull’opera di Salvatore Satta”. L’incontro è promosso dall’Obra Cultural e dalla rivista “Camineras”, edita da Condaghes di Cagliari, che viene pubblicata dal 2002. Della produzione dell’eminente giurista e scrittore sardo parleranno Neria De Giovanni – animatrice culturale e autrice di numerosi saggi, in particolare su Grazia Deledda – e Federico Francioni, studioso di storia della Sardegna. Moderatore sarà Carlo Sechi, già sindaco di Alghero e consigliere regionale. Sono previsti inoltre interventi di Ninni Tedesco e Paolo Mugoni, rispettivamente direttrice e redattore della stessa rivista. Seguiranno gli interventi del pubblico.



Nella foto: Carlo Sechi