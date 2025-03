S.A. 15:25 Erasmus+: 8 studenti alla scoperta di Alghero Futura porta l’Erasmus+ ad Alghero: 8 studenti della scuola professionale francese CCI Dordogne a confronto con il mondo del commercio locale



ALGHERO – L'Associazione Futura, che dal 2019 promuove progetti europei in Abruzzo, ha scelto Alghero come nuova destinazione per i suoi numerosi progetti Erasmus+. Con grande entusiasmo, lo scorso weekend è stato inaugurato il primo progetto in questa città, con l'arrivo di 8 studenti della scuola professionale francese CCI Dordogne, atterrati domenica all’aeroporto di Alghero. Grazie a questa iniziativa, gli studenti avranno l'opportunità di lavorare e imparare direttamente sul campo, collaborando con 8 negozi storici e virtuosi della città di Alghero: Pathos Boutique, Libreria Il labirinto, Raggi di Sardegna, Erboristeria La Casa Antica, Isola Forma, Oltre il Pane, Gilbert, Fer.col di Giorico. Il progetto mira a favorire lo scambio culturale e professionale, mettendo in connessione giovani europei con il tessuto imprenditoriale locale. Ogni studente sarà coinvolto in attività pratiche e formative, acquisendo competenze nel settore del commercio e comprendendo meglio le dinamiche delle piccole imprese, realtà storiche e punti di riferimento della città.



«Siamo orgogliose di portare il programma Erasmus+ ad Alghero, una città incantevole con una solida tradizione commerciale, che offre un contesto ideale per una formazione pratica di alta qualità. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per gli studenti, che non solo acquisiranno esperienza professionale, ma avranno anche la possibilità di scoprire e apprezzare un territorio ricco di natura e cultura», hanno dichiarato Cristina Nucci e Paola Panfili, rispettivamente Presidente e Vice dell’Associazione FUTURA, nonché esperte del programma Erasmus+ con oltre 10 anni di esperienza in progetti di mobilità in tutta Europa.



Il programma, che si svolgerà per tre settimane, si inserisce in un contesto di crescita e cooperazione internazionale, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra i territori e favorire un maggiore scambio di conoscenze tra giovani europei. Gli studenti, accompagnati dalla loro insegnante Madame Fuzier, vivranno un'esperienza che andrà oltre la semplice formazione, entrando a contatto con le tradizioni, la cultura e il dinamico mondo del commercio ad Alghero. Il progetto rappresenta, inoltre, un’opportunità per la città e i suoi giovani di conoscere ed accedere alle numerose opportunità europee di formazione, mentre per le imprese locali è un’occasione di confrontarsi con realtà internazionali e di condividere le proprie best practices, creando così un ponte tra il passato e il futuro. Futura prosegue il suo impegno nella promozione della mobilità internazionale e dell’apprendimento interculturale, aprendo orizzonti di crescita per i giovani e le imprese locali. Con uno sguardo rivolto al domani, ogni passo intrapreso è un tassello nella costruzione di comunità più forti e interconnesse.