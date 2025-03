S.A. 10:00 Porto Conte e Amp: Assormeggi apre un confronto Da parte dell´associazione la richiesta di un incontro che sarà finalizzato all’esame della stagione 2024 e per discutere importanti temi riguardanti la stagione turistica 2025, in particolare gli argomenti relativi al Disciplinare AMP 2025



ALGHERO - La richiesta di un incontro alle Istituzioni locali sul tema riguardante l’Area Marina di

Porto Conte arriva da Raffaele Pensè consigliere e rappresentante dell’Associazione Assormegggi Italia per la Sardegna. L' Associazione Imprese per la Nautica da Diporto aggrega realtà imprenditoriali, concessionari di posti barca ed attività di noleggio. In particolare nella zona di Alghero rappresenta diverse realtà che svolgono attività di charter, noleggio, escursioni giornalieri e posti barca. «Una lettera inviata al Presidente, al Direttore del Parco di Porto Conte, al sindaco e vice sindaco di Alghero, nello spirito di collaborazione che contraddistingue il rapporto di sinergia tra realtà associative ed Istituzioni, al fine di poter dare un contributo fattivo ed utile sul tema della gestione dell’Area Marina di Porto Conte, con particolare riguardo al progetto di posizionamento delle boe nell’area Pre Parco» conclude Pensè. L’incontro sarà finalizzato all’esame della stagione 2024 e per discutere importanti temi riguardanti la stagione turistica 2025, in particolare gli argomenti relativi al Disciplinare AMP 2025.



Nella foto: Raffaele Pensè