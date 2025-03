S.A. 17:46 Rete dei Borghi: nuovi criteri in Sardegna L´obiettivo della creazione dell’elenco per la Rete dei Borghi caratteristici della Sardegna, che sarà istituito all’interno dell’assessorato del Turismo è quello di riconoscere e di promuovere il ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo, legato in particolare al patrimonio storico, culturale e identitario, nonché paesaggistico e ambientale



CAGLIARI - Una nuova certificazione per accedere alla Rete dei Borghi. Con una apposita deliberazione la Giunta – su proposta dell’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu – ha previsto i nuovi parametri e i requisiti richiesti per l'iscrizione nella “Rete dei borghi caratteristici della Sardegna”. In questa fase transitoria riconosce nei borghi certificati, quelli che sono già pronti per essere inseriti nel mercato e quindi che hanno un tour operator che già commercializza queste offerte. «In via transitoria e in attesa della certificazione di chi ne farà richiesta – sottolinea Cuccureddu – sono riconosciuti i borghi sardi che hanno ottenuto una certificazione nazionale o internazionale. Si tratta di 15 comuni valutati e certificati da “I Borghi più belli d’Italia (e riconosciuti anche da Les plus Beaux village de la Terre) e dal Touring club quali Bandiere Arancioni». Si tratta dei Borghi di Aggius (bandiera arancione), Atzara (Borghi più belli d’Italia), Bosa (Borghi più belli d’Italia), Carloforte (Borghi più belli d’Italia), Castelsardo (Borghi più belli d’Italia), Galtellì (bandiera arancione) Gavoi (Bandiera arancione), Laconi (Bandiera arancione), La Maddalena e Lollove (Borghi più Belli) Oliena (bandiera arancione), Posada (Borghi più belli d’Italia), Sadali (Borghi più belli d’Italia), Sardara (Bandiera arancione) e Tempio con il doppio riconoscimento.



L'obiettivo della creazione dell’elenco per la Rete dei Borghi caratteristici della Sardegna, che sarà istituito all’interno dell’assessorato del Turismo è quello di riconoscere e di promuovere il ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo, legato in particolare al patrimonio storico, culturale e identitario, nonché paesaggistico e ambientale. «Per accedere alla rete a conclusione della procedura di certificazione, continua Cuccureddu, bisognerà aver ottenuto almeno un punteggio di 80 su 150. Questo riconoscimento è finalizzato essenzialmente alla partecipazione del sistema dei borghi certificati della Sardegna, attraverso i rispettivi tour operator, alle principali fiere dedicate al slow tourism in programma nelle prossime settimane». In Sardegna attualmente sono nove i borghi più belli d'Italia e sono sette i borghi Bandiera arancione. Questi ultimi hanno la caratteristica di essere nell’entroterra e il loro territorio deve distare almeno 15 chilometri dalle coste.



I borghi più belli d'Italia non hanno invece vincoli particolari ma devono rispettare oltre 90 parametri che sono legati alle bellezze, alla storicità, ai monumenti, ai musei, all'offerta culturale, a quella ricettiva che vanno dagli aspetti storici a quelli ambientali, da quelli paesaggistici a quelli dell'offerta gastronomica. Si tratta di un prodotto turistico che deve essere ancora strutturato ed organizzato. La delibera dà seguito a quanto disposto dall’articolo 39 della Legge regionale sul turismo (la 16/2017) ai fini di inserire anche la nostra isola nel mercato, in crescita a livello mondiale del turismo nei Borghi. Le linee guida per la definizione dei requisiti per l’accesso alla rete dei Borghi, che prevede, fra l’altro, la composizione del comitato tecnico scientifico (composto da dirigenti regionali del Turismo e dell’Urbanistica e da docenti universitari), che dovrà fare ispezioni, valutazioni e certificazioni. «Oggi in Italia il turismo nei borghi rappresenta il terzo pilastro dell’offerta. Necessaria dunque una promozione mirata, che possa far sì che anche la Sardegna si posizioni in questo speciale mercato che in termini numerici si sta via via affermando», ha sostenuto ancora l’assessore Cuccureddu.