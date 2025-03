S.A. 13:20 Workshop di tip tap ad Alghero Tony Buondancer è il numero uno italiano del tip tap ed arriva ad Alghero con un workshop aperto a tutti di “Tap Fusion", che insegna in Italia e in tutto il mondo



ALGHERO - Continuano gli workshop organizzati da Ichnu ASD che consentono di ospitare ad Alghero eccellenze della danza e dello spettacolo. Questo weekend toccherà al Tip Tap con Tony Buondancer, ballerino con una carriera che parla per lui: prende parte a importanti produzioni tra cui "Un'americano a Parigi" con le coreografie di Franco Miseria e "Sola me ne vo per la città" con Mariangela Melato. Vanta collaborazioni con artisti internazionali come Ricky Martin e, In TV, abbiamo potuto ammirarlo nella trasmissione di Nek "Dalla strada al Palco", con la trasmissione "I Fatti Vostri" con Salvo Sottile, con Viva Rai Due condotta da Fiorello e tante altre trasmissioni storiche della televisione italiana. È stato il coreografo di Tap Dance per il musical "Cabaret" diretto da Cannito e Brachetti. E attualmente è docente alla Peparini Academy di Roma.

Ad Alghero porta il suo “Tap Fusion", che insegna in Italia e in tutto il mondo, nel laboratorio proposto in città presso la scuola di musical Ichnu. Lo workshop infatti è aperto a tutti, bambini, ragazzi e adulti, principianti e non.