Manovra finanziaria regionale in Commissione



CAGLIARI - Oggi sono stati illustrati in commissione Bilancio il Piano regionale di sviluppo e la Manovra finanziaria regionale 2025-2027, una manovra di quasi 10 miliardi di euro, con più del 40% delle risorse destinate al settore sanitario. «Questa manovra finanziaria è un segnale forte di speranza e concretezza per la Sardegna – dichiara il vicepresidente della Giunta Giuseppe Meloni - . Nonostante le sfide imposte dai tagli statali e dalle ristrettezze economiche, abbiamo lavorato per garantire risorse ai settori che contano davvero: sanità, istruzione, trasporti, l’ambiente e il sociale. È una manovra che guarda al futuro con un’attenzione particolare alle fasce più deboli e ai territori più fragili con misure contro lo spopolamento. La Sardegna ha tutte le opportunità per crescere, questa manovra è il primo passo verso una prospettiva migliore per tutti i sardi», afferma l’assessore Giuseppe Meloni.



«La scelta di costruire una manovra politica, anziché tecnica, rispecchia la volontà di questa amministrazione di rispettare gli impegni presi con i cittadini e di realizzare il Piano regionale di sviluppo. Nonostante le difficoltà legate ai ritardi accumulati nel 2024 e alle ristrettezze finanziarie imposte dallo Stato, stiamo accelerando le procedure per approvare il bilancio il prima possibile, evitando così ulteriori mesi di esercizio provvisorio», sottolinea l’assessore del Bilancio. Nell’ambito dello sviluppo economico e della competitività sono stati stanziati 90 milioni di euro per le imprese e ulteriori 96 milioni a favore degli enti locali per la programmazione territoriale e la rigenerazione urbana. «Non nascondiamo le difficoltà: le riduzioni delle entrate Irpef e i tagli imposti dallo Stato hanno ridotto le risorse disponibili. Tuttavia, grazie a una gestione oculata e a scelte coraggiose, siamo riusciti a destinare fondi significativi a progetti che miglioreranno la qualità della vita dei sardi. Si tratta di un patto con il territorio, Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini, degli enti locali e delle imprese, abbiamo lavorato per costruire un futuro più equo e prospero per i nostri cittadini», conclude Meloni.