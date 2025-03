S.A. 14:42 Il Canopoleno alle Convittiadi 2025 Ha preso il via con la cerimonia di apertura a Lignano Sabbiadoro e che si concluderà domenica prossima. Sport, musica e divertimento in una piccola olimpiade dei convitti nazionali che vedrà impegnati oltre settanta ragazzi dell´istituto sassarese



SASSARI - Dopo le brillanti partecipazioni degli anni scorsi, Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, è presente alla XVII edizione delle Convittiadi, che ha preso il via con la cerimonia di apertura a Lignano Sabbiadoro e che si concluderà domenica prossima. Sport, musica e divertimento in una piccola olimpiade dei convitti nazionali che vedrà impegnati oltre settanta ragazzi dell'istituto sassarese, tra allievi della scuola secondaria di primo grado e dei licei. I ragazzi si sfideranno, contendendosi le medaglie, sui campi da calcio e da tennis, passando per il basket, il sandvolley e gli scacchi, e poi nuoto, tennistavolo e biliardino.



Le Convittiadi nascono per favorire l’incontro e la socializzazione dei ragazzi che frequentano i convitti nazionali e che coinvolgono ben 31 istituti di tutta Italia con oltre 2300 allievi, e si prefiggono un grande obiettivo: contribuire alla crescita dei giovani. E non sono soltanto una competizione sportiva; rappresentano un momento fondamentale per la crescita personale e sociale dei ragazzi. L'esperienza di confrontarsi con altre realtà, di rispettare le regole, di gioire per le vittorie e di affrontare le sconfitte insieme, contribuisce a formare cittadini responsabili e consapevoli. Per gli allievi del Canopoleno, l'evento sarà anche un'opportunità per rafforzare i legami che si creano all'interno della comunità scolastica, luogo dove si condividono non solo gli studi, ma anche momenti di crescita comune.



«Anche se i risultati delle competizioni sono importanti, fondamentale è l'esperienza che vivranno i nostri ragazzi. La partecipazione del Canopoleno alle Convittiadi è un esempio di come lo sport sia rilevante nella formazione dei giovani, promuovendo il benessere fisico, l'inclusione e il rispetto per gli altri - dice il rettore Stefano Manca- L'impegno dei nostri studenti è motivo di orgoglio per l'intera comunità scolastica. Questo evento testimonia, tra le altre cose, la vitalità dei convitti nazionali e il ruolo fondamentale che queste istituzioni svolgono nell'educazione e nella crescita dei giovani». Vi prenderanno parte: C.R. Aosta, C.N. Arezzo, C.N. Avellino, C.N. Bari, C.N. Cagliari, C.N. Catania, C.N. Catanzaro, C.N. Chieti, C.N. Cividale del Friuli, Ed. Firenze, C.N. Genova, C.N. Lovere, C.N. Macerata, C.N. Milano, C.N. Montagnana, C.N. Napoli, C.N. Novara, C.N. Palermo, Ed. Palermo, C.N. Parma, C.N. Potenza, C.N. Prato, C.N. Roma, C.N. Sassari, C.N. Sondrio, C.N. Tivoli, C.N. Torino, Ed. Udine, C.N. Venezia, Ed. Verona, Ed. Milano.