S.A. 21:22 Latte Dolce rinnova con Lorenzo Loru



SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce, a dimostrazione dell’importante volontà di dare continuità al progetto tecnico, ha rinnovato il contratto del centrocampista, classe 2003, Lorenzo Loru. Muove i primi passi della sua carriera alla Simba, prima di approdare alle giovanili del Cagliari. Nel 2021 passa all’Atletico Uri, con cui esordisce in Serie D contribuendo in entrambi i casi alla salvezza della compagine giallorossa. Nella stagione 2023/2024 Loru veste la maglia della Vis Pesaro e contro la SPAL fa il suo esordio tra i professionisti. Nella scorsa stagione decide di sposare il progetto del Sassari Calcio Latte Dolce e dimostra tutte le sue qualità con 4 gol e 9 assist, che lo hanno reso il terzo miglior assist-man del Girone G a -1 dalla coppia di testa. «Sono molto felice di aver rinnovato, dichiara Loru, questo per me è anche un segnale di fiducia. Sono contento per quanto fatto lo scorso anno ma non mi accontento e, come in ogni stagione, punterò sicuramente a migliorarmi. Voglio ripagare chi ha creduto in me per crescere giorno dopo giorno. Iniziare una stagione con ragazzi con cui hai già condiviso il campo ti fa partire con qualcosa in più, può essere fondamentale per ottenere tutti gli obiettivi prefissati dalla società».



Nella foto: Lorenzo Loru