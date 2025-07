Cor 19:19 Bertè e Bennato, tutto pronto a Maria Pia Due degli eventi clou della stagione estiva 2025 di Alghero in programma oggi e domani nell´Anfiteatro Ivan Graziani del palazzo dei Congressi di Maria Pia.



ALGHERO - Tutto pronto a Maria Pia. Apertura cancelli: ore 19.30, inizio concerti ore 21.30.

La raccomandazione al pubblico è quella di raggiungere l’area con largo anticipo per agevolare i controlli e l’accesso. L’Anfiteatro è raggiungibile da Viale Burruni (doppio senso di marcia) e da Viale 1° Maggio (senso unico verso dalla città verso l’anfiteatro). Servizi interni: sono presenti aree ristoro e servizi igienici.



Parcheggio interno: €10 auto / €5 moto (ingresso da Viale Burruni e Viale 1° Maggio).

Aree di sosta esterne (tariffa €5, orario 21:00 – 02:00): Sterrato M7 (fronte Splash Aquapark) - accesso da Viale I Maggio; Sterrato “Lo Chalet” (tra Via Libeccio e Via Scirocco) – accesso da Viale I Maggio e da Via della Tramontana angolo via Libeccio.



L’accesso all’area concerto sarà soggetto a controlli. Non sarà consentito introdurre materiali o oggetti potenzialmente pericolosi, ingombranti o non idonei. L'Autorità di Pubblica Sicurezza si riserva comunque la valutazione di interdire l'introduzione di qualunque oggetto che, secondo le circostanze del caso concreto, si presenti quale atto ad offendere.