Tazenda, nuove tappe in Sardegna Accanto ai fondatori Gigi Camedda al pianoforte e Gino Marielli alla voce, sul palco salirà anche la nuova vocalist Serena Carta Mantilla, già accolta con entusiasmo dal pubblico



ORISTANO - Nuove tappe in Sardegna per il Bonas Noas, il Tour 2025 dei Tazenda. In programma tre nuovi appuntamenti imperdibili in Sardegna, nell’ambito del Bonas Noas Tour 2025. La band salirà sul palco sabato 2 agosto a Bacu Abis (SU), domenica 3 agosto a Pabillonis (SU) e martedì 5 agosto a Cuglieri (OR).



Accanto ai fondatori Gigi Camedda al pianoforte e Gino Marielli alla voce, sul palco salirà anche la nuova vocalist Serena Carta Mantilla, già accolta con entusiasmo dal pubblico. A completare la formazione, gli storici collaboratori della band: Massimo Cossu alle chitarre, Massimo Canu al basso e Luca Folino alla batteria.



Il tour 2025 porta un titolo emblematico: Bonas Noas. Un richiamo diretto a quel brano del 1995, contenuto in Fortza Paris, che attribuiva alla poesia – e dunque all’arte – lo straordinario potere di trasmettere buone notizie, risposte costruttive, positive e rivoluzionarie, di cui oggi, più che mai, si avverte il bisogno.