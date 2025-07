Cor 8:07 Canoni locazioni: contributi comunali Aperti i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione nel comune di Alghero



ALGHERO - Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tramite lo Sportello Telematico, dal 30 luglio al 30 settembre 2025. Il procedimento si articola in due fasi.



Prima fase – Presentazione della domanda: La domanda deve essere compilata e inviata attraverso lo Sportello Telematico, completa di tutta la documentazione obbligatoria prevista dall’Avviso pubblico. Non devono essere trasmesse le ricevute del pagamento del canone di locazione: eventuali ricevute allegate alla domanda non verranno prese in considerazione.



Seconda fase – Presentazione delle ricevute di pagamento: I beneficiari dovranno successivamente presentare le ricevute o altra documentazione comprovante il pagamento del canone di locazione riferito al periodo previsto dal bando. Questa seconda fase si svolgerà tra dicembre 2025 e gennaio 2026, con date esatte che saranno comunicate successivamente mediante apposito avviso da parte degli Uffici dei Servizi Sociali.