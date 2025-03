S.A. 13:57 Tennistavolo Sassari: Oyebode campione italiano Al Pala Dean Martin di Montesilvano l´atleta del Tennistavolo Sassari ha vinto due titoli: quello nel singolo e quello nel doppio misto. Bronzo nel singolo per Andrea Puppo



SASSARI - Campionati italiani assoluti nel segno di John Oyebode. Al Pala Dean Martin di Montesilvano l'atleta del Tennistavolo Sassari ha vinto due titoli: quello nel singolo e quello nel doppio misto. John Oyebode non era mai riuscito ad arrivare in finale e al suo primo tentativo ha fatto centro. Ha battuto in finale Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) per 4-1 con parziali di 14-12, 11-8, 11-4, 8-11 e 11-4. Sul terzo gradino del podio un altro atleta del Tennistavolo Sassari, Andrea Puppo, che ha sfiorato la finale in famiglia: conduceva per 2-0 su Piccolin. Combattutissimo il quinto set, vinto da Piccolin 12-10 dopo aver annullato tre set point al pongista del club sassarese e quel successo gli ha dato lo slancio per superare Puppo nel sesto e decisivo set.



La prima delle tre giornate dei Campionati Italiani ha assegnato i titoli dei doppi. Nel doppio misto John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol) sono tornati sul primo gradino del podio sul quale erano già saliti due anni fa. Nella finale hanno sconfitto i giovani Francesco Trevisan (Tennistavolo Silver Lining) e Francesca Seu (Muravera Tennistavolo) per 3-0 con parziali di 11-8, 11-8 e 14-12. Da segnalare anche un'altra medaglia di bronzo, l'ha conquistata nel doppio maschile John Oyebode che deteneva il titolo insieme a Carlo Rossi (Marcozzi) ma ha perso al quinto set per 9-11 contro il duo Vallino-Costassa che ha poi vinto il titolo.



Nella foto: Puppo, coach Santona e Oyebode