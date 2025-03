S.A. 18:07 Campo Italia a Bosa: 1,8 milioni per i lavori Approvato il Documento di fattibilità progettuale per i lavori di completamento e messa a norma della struttura sportiva “Campo Italia”, dando il via libera a un primo intervento da 300 mila euro



BOSA - La Giunta comunale di Bosa ha approvato il Documento di fattibilità progettuale per i lavori di completamento e messa a norma della struttura sportiva “Campo Italia”, dando il via libera a un primo intervento da 300 mila euro, su un progetto complessivo il cui costo è stimato in 1,8 milioni di euro. Il primo intervento riguarderà la riqualificazione delle tribune e degli ingressi allo stadio, con predisposizione per la tribuna in acciaio e smaltimento di quella esistente, non più funzionale.

Con un ulteriore intervento, per il quale dovranno essere reperite le risorse economiche, sarà anche predisposta una nuova tribuna coperta.



«Con questo primo intervento, oltre ad aumentare la capienza delle tribune, saranno risolti i disagi che le società sportive hanno dovuto affrontare negli ultimi tempi per l’utilizzo della struttura sportiva», commenta l’assessore allo Sport, Marco Naitana. «Le ringraziamo per avere avuto fiducia nell’amministrazione comunale e per avere saputo destreggiarsi nelle difficoltà onorando gli impegni sportivi in tutte le competizioni cui hanno partecipato».



In questa fase progettuale l’Amministrazione comunale procede con l’utilizzo delle prime risorse finanziare ottenute dalla Regione Sardegna, grazie all’impegno del sindaco, Alfonso Marras, nelle sue vesti di consigliere regionale: «L’avvio di questo progetto conferma l’attenzione di questa Amministrazione verso la cura, il miglioramento e il potenziamento delle strutture sportive, in modo da offrire, in primo luogo ai giovani, e in generale a tutta la città, l’opportunità di svolgere al meglio attività sportiva e di assistere a eventi in una cornice adeguata in termini di sicurezza, decoro e comfort», commenta il primo cittadino.