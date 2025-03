S.A. 17:59 Parità di genere: 4 milioni alle imprese sarde Nuovo avviso pubblico: Incentivi alle imprese per la certificazione della parità di genere al quale sono stati destinati complessivamente 4 milioni di euro



CAGLIARI - «Nella nostra società, purtroppo ancora oggi, le donne anche quando altamente qualificate hanno spesso salari più bassi rispetto ai loro colleghi uomini, di frequente sono costrette a scegliere lavori part time per la mancanza di servizi inerenti i bisogni famigliari, come quelli dedicati a bambini e agli anziani. Il nostro obiettivo è promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, garantire parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti. Dai più recenti dati sul mondo dell’occupazione femminile, infatti, emerge chiaramente che la parità di genere è ancora molto lontana. Nostro compito è quello di investire per colmare questo gap e ridurre le condizioni di discriminazione esistenti».



Così l'assessora del Lavoro Desirè Manca presenta l’Avviso “Paritas”- Incentivi alle imprese per la certificazione della parità di genere”, al quale sono stati destinati complessivamente 4 milioni di euro. Una misura, promossa di intesa con l’assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, il cui Avviso, che verrà pubblicato sulla piattaforma SIL Sardegna, sarà articolato in due Linee di intervento: servizi di accompagnamento e preparatori all’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere; servizi finalizzati al conseguimento della Certificazione della Parità di Genere. «Puntiamo a una società più inclusiva e per farlo è necessario scardinare i pregiudizi ed eliminare, attraverso azioni politiche concrete, tutte le barriere che impediscono alle donne l’ingresso nel mondo del lavoro», conclude l’assessora.



Nella foto: Desirè Manca