S.A. 19:07 Tennistavolo: le sassaresi alla Women’s Europe Trophy Grand Final Il Tennistavolo Sassari che domani e sabato giocherà a Igalo, in Montenegro, per la Women’s Europe Trophy Grand Final. La squadra sassarese è composta da Lisa Bressan e Laura Pinna, che saranno guidate dal tecnico Elena Rozanova



SASSARI - Si presenta come sorpresa tra i migliori club europei il Tennistavolo Sassari che domani e sabato giocherà a Igalo, in Montenegro, per la Women’s Europe Trophy Grand Final. La squadra sassarese è composta da Lisa Bressan e Laura Pinna, che saranno guidate dal tecnico Elena Rozanova, come nel turno di qualificazione disputato a Malta che ha consentito di strappare l'accesso alla fase finale grazie alle vittorie sul Norbello Quattro Mori per 3-0 e sulle padrone di casa del MITTC Malta per 3-2. Data l'assenza di Fatimo Bello, il coach Rozanova farà anche da giocatrice.

Il Tennistavolo Sassari è stato inserito nel girone C che ha come favorita la squadra arrivata sino alla semifinale 2024: la SU Sparkasse Kufstein (Austria), che schiera Anita Nyitrai, Györgyi Bene e Danielle Kelly, più l'ucraina Olha Ponko e Arantxa Cossio. La squadra estone del TalTech Sport ha tra le migliori Airi Avameri e Sirli Jaanimagi, Venerdì alle 12.30 il team sassarese affronterà proprio le austriache del SU Sparkasse Kufstein. Sabato alle 12 il match contro le estoni del TalTech Sport.