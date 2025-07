S.A. 11:55 Bici e monopattini elettrici: via al servizio ad Alghero Da oggi è ufficialmente attivo il nuovo servizio di biciclette e monopattini elettrici in sharing, promosso dal Comune di Alghero in collaborazione con Ridemovi, leader europeo della mobilità condivisa



ALGHERO - Ad Alghero da oggi è ufficialmente attivo il nuovo servizio di biciclette e monopattini elettrici in sharing, promosso dal Comune di Alghero in collaborazione con Ridemovi, leader europeo della mobilità condivisa. Il servizio è rivolto a residenti, turisti e visitatori ed è pensato per offrire un’alternativa pratica e green per gli spostamenti in città: un’iniziativa che si inserisce pienamente nella strategia dell’Amministrazione Cacciotto per una mobilità urbana più moderna, sicura e inclusiva. «La nostra Amministrazione crede fortemente in una mobilità sostenibile e a misura di cittadino – ha dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Con il nuovo servizio di sharing promuoviamo una cultura urbana più attenta all’ambiente, valorizzando al contempo il territorio e migliorando la qualità della vita quotidiana». Particolare attenzione è stata data alla sicurezza e all’accessibilità: le e-bike saranno dotate di seggiolino omologato per il trasporto dei bambini, mentre i monopattini elettrici saranno forniti di casco per incentivare spostamenti più sicuri e responsabili.



Nella foto: il sindaco e alcuni assessori in sella alle nuove biciclette