Il libro di Simonetta Fiori ad Alghero

ALGHERO - Sabato 01 agosto la giornalista Simonetta Fiori sarà ad Alghero, ospite del festival Dall'altra parte del mare, presentare il suo nuovo libro Le appassionate. Storie di donne che hanno cambiato il futuro (Feltrinelli), scritto a quattro mani con Maria Novella De Luca. Dialogherà con l'autrice: Alessandra Casu. Coordinerà l'incontro: Costantino Cossu. La presentazione, allestita in collaborazione con la Rete delle donne di Alghero, si terrà alle ore 21,00 nel cortile della Scuola Primaria Sacro Cuore.



Simonetta Fiori, per tanti anni inviata di “Repubblica”, dove continua a scrivere di temi culturali. Ha curato per Laterza due libri-intervista: Il grande silenzio (2009) con Alberto Asor Rosa e Italiani senza padri (2011) con Emilio Gentile. È autrice dei docufilm Inge Film su Inge Feltrinelli (con Luca Scarsella, Feltrinelli, 2010) e Repubblica primo sogno su Eugenio Scalfari (Gedi, 2021). Per Guanda ha pubblicato La testa e il cuore. L’amore in trenta storie (2020) e ha curato per Einaudi La biblioteca di Raskolnikov. Libri e idee per un’identità democratica (2024). Collabora con il master di Editoria, giornalismo e management culturale della Sapienza Università di Roma. Ha vinto il Premiolino, il premio Geraldini Donne per il giornalismo e il premio Scalfari. Il festival Dall'altra parte del mare è ideato e organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di Commercio e delle Amministrazioni di Alghero e Putifigari