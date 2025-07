S.A. 13:16 «Altro che storia, parcheggi chiusi a Punta Giglio» Alessandro Cocco, consigliere comunale di Fratelli d´Italia ritorna sulla questione Punta Giglio ma per segnalare la mancata riapertura dei parcheggi per accedere al sito e alla struttura



ALGHERO - «Nel pieno della stagione turistica, mentre si moltiplicano proclami e autocelebrazioni, i parcheggi di Punta Giglio restano inspiegabilmente interdetti. Proprio nel giorno in cui il capogruppo di Noi Riformiamo Alghero, Martinelli, trova il tempo per congratularsi con l’assessore del PD coinvolto nella discutibile operazione di acquisto del bosco di Punta Giglio, i turisti che intendono visitare il sito e il Rifugio di Mare con il M.A.P.S. si scontrano con una realtà ben diversa: parcheggi ancora chiusi e nessuna soluzione all’orizzonte». Così Alessandro Cocco, consigliere comunale di Fratelli d'Italia ritorna sulla questione Punta Giglio ma per segnalare la mancata riapertura dei parcheggi per accedere al sito e alla struttura. «Oltre a ribadire le nostre perplessità su un’operazione che abbiamo sin dall’inizio definito opaca e inutilmente onerosa per le casse pubbliche, oggi evidenziamo anche i gravi ritardi gestionali dell’assessore al Demanio. Con Fratelli d’Italia chiediamo al sindaco Cacciotto di intervenire con urgenza per rimuovere un ostacolo che danneggia residenti, visitatori e l’immagine della città» conclude Cocco.