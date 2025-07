S.A. 11:30 Siccità: Stato di calamità naturale

Vertice a Guardia Grande Delibera della Giunta comunale ad Alghero sulla grave crisi idrica che sta investendo il territorio della Nurra. Incontro pubblico promosso dal Comitato Zonale della Nurra mercoledì 30 luglio



ALGHERO - Una Dichiarazione dello Stato di calamità naturale a causa della prolungata siccità e delle alte temperature è stato votato e approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Alghero. Una presa di posizione da parte dell'esecutivo guidato da Raimondo Cacciotto per la grave crisi idrica che sta investendo tutto il territorio della Nurra, con danni ingenti all’agricoltura e al comparto e indotto locale.



Una crisi che va avanti da mesi e che rischia di tramutarsi in una vera emergenza sociale: è l'ennesimo allarme rilanciato dal Comitato Zonale Nurra che ha promosso un incontro pubblico che si terrà mercoledì 30 luglio 2025 alle ore 18,00 presso il Salone Sociale della Borgata di Guardia Grande. Un vertice aperto al confronto con i cittadini, gli imprenditori e le istituzioni del territorio. «Tale incontro si rende necessario per informare correttamente circa la situazione reale e le future iniziative che si dovranno prendere per arginare la grave emergenza» l'invito della presidente Tizia Lai.