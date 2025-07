S.A. 14:10 Usini: prende servizio una nuova Pediatra Dal primo agosto 2025 alla nuova Pediatra, con incarico provvisorio e ambulatorio nel comune di Usini, verranno assegnati d’ufficio tutti i pazienti precedentemente in carico alla dottossa Giugnini



USINI - In seguito alla cessazione dell'incarico di titolarità della Pediatra Emma Giugnini, all’interno dell’ambito 9 del Distretto di Sassari l’assistenza pediatrica verrà garantita dalla dottoressa Martina Piras. Dal primo agosto 2025 alla nuova Pediatra, con incarico provvisorio e ambulatorio nel comune di Usini, verranno assegnati d’ufficio tutti i pazienti precedentemente in carico alla dottossa Giugnini, che garantirà la sua attività sino al 31.07.2025. Nell'ambito 9 del Distretto di Sassari ricadono i comuni di Tissi, Ossi, Ploaghe, Muros, Cargeghe, Codrongianos, Florinas. Dal 01.08.2025 la dottoressa Martina Piras riceverà i pazienti negli ambulatori di via Mazzini, 49, a Usini, nelle seguenti giornate: Lunedì e mercoledì, dalle ore 15.30 alle 18.30; Martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00 (recapito telefonico: 3513857332). Trattandosi di un incarico provvisorio, l’assegnazione al nuovo medico avverrà automaticamente, senza necessità di effettuare alcuna scelta.