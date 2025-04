Cor 16:32 Rigenerazione urbana a Sant´Agostino: arrivano i fondi Plude il consigliere regionale algherese, Valdo Di Nolfo, che ringrazia pubblicamente l’Assessore all’Urbanistica, Partecipazione e Immaginazione Civica, Roberto Corbia, e al Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Marinaro, per la visione e l’impegno



ALGHERO - Tra gli interventi finanziati dalla Regione Sardegna nell’ambito dell’avviso pubblico per la “Rigenerazione Urbana”, pensato per riqualificare e riordinare gli ambiti cittadini in ottica sostenibile e inclusiva, c’è anche Alghero. Il Comune ha ottenuto il massimo contributo previsto grazie a un progetto che guarda lontano, con attenzione al tessuto sociale e alla qualità dello spazio pubblico.



Di seguito il commento del Consigliere Regionale, On. Valdo Di Nolfo: «Plaudo con convinzione alla scelta dell’Amministrazione comunale di Alghero di candidare il quartiere di Sant’Agostino al bando “Rigenerazione Urbana”, appena vinto dalla città catalana. Un quartiere che è parte viva della città, con una storia e un’identità profonda, e che oggi guarda al futuro grazie a un progetto concreto e ambizioso.



Un ringraziamento particolare all’Assessore all’Urbanistica, Partecipazione e Immaginazione Civica, Roberto Corbia, e al Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Marinaro, per la visione e l’impegno che hanno portato all’ottenimento del finanziamento massimo previsto: 1 milione e 400 mila euro. È così che si valorizzano i luoghi, si rafforza il legame con i territori e si investe, con serietà e responsabilità, nel futuro delle comunità. La nostra Giunta Regionale, ancora una volta, dimostra con i fatti il legame con la Riviera del Corallo, dentro un disegno di visione per uno sviluppo capace di migliorare la qualità della vita e restituire nuova linfa agli spazi.»