Meningite: Open day a Sassari, Alghero e Ozieri

ALGHERO – Un open day vaccinale per diffondere una sempre maggiore consapevolezza sulla meningite e sui suoi sintomi, sui vaccini disponibili, sulle misure che possono aiutare a ridurne

l’incidenza e sulla necessità di attenzione e sforzi globali per sconfiggerla. La Asl di Sassari nelle giornate del 23 e 24 aprile, in occasione della Giornata mondiale contro la Meningite (World Meningitis Day), ha organizzato una vaccinazione ad accesso diretto nei centri di Alghero, Ozieri e Sassari rivolto agli adolescenti dai 12 anni sino al compimento del diciottesimo anno di età e a tutti i soggetti fragili (indipendentemente dall'età) per i quali la vaccinazione è raccomandata. Giovedi 24 Aprile la comunità internazionale celebra la Giornata Mondiale contro la Meningite (World Meningitis Day), in questa occasione la Asl di Sassari ha organizzato una due giorni in cui, senza prenotazione, sarà possibile vaccinarsi ad Alghero, Ozieri e Sassari. La meningite meningococcica è un’infiammazione dei tessuti che avvolgono cervello e midollo spinale. La meningite colpisce 2,5 milioni di persone ogni anno a livello globale, mettendone a rischio la sopravvivenza.