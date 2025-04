S.A. 21:28 Endurance: Raffaela Masia vince Memorial Berluti Il 3° Memorial Martina Berluti, voluto dalla famiglia Berluti e organizzato dal Team Endurance del Golfo e dal Circolo Ippico Li Nibbari sotto l´egida della Fise Sardegna, si è disputata a San Pietro a Mare, località di Valledoria, e ha richiamato una cinquantina di partenti



VALLEDORIA - Due giornate dedicate all'endurance nel ricordo di Martina Berluti, la giovanissima amazzone sassarese scomparsa nel 2022. Il 3° Memorial Martina Berluti, voluto dalla famiglia Berluti e organizzato dal Team Endurance del Golfo e dal Circolo Ippico Li Nibbari sotto l'egida della Fise Sardegna, si è disputata a San Pietro a Mare, località di Valledoria, e ha richiamato una cinquantina di partenti. Nella prima giornata si è gareggiato per la 2^ Tappa del Campionato Endurance Pony Sardegna. Nella categoria Elite, sulla distanza di 9 km, vittoria per Alessandro Alfonso in sella a Dinamite di Caprera. Nella Pony B sui 6 km successo per Rebecca Campus su Barracuda, mentre nella Pony A (3,6 km) Edoardo Francesco Sanna ha chiuso davanti a tutti in sella a Spirit del Golfo. Divertimento e grinta per i giovanissimi della categoria Pony Avviamento, sulla distanza di 1,8 km. Il più veloce è stato Angelo Bachisio Masia su Spirit del Golfo.



La seconda giornata è stata dedicata alla 2^ Tappa Trofeo ASVI Endurance Giovani Cavalli e 3^ Tappa Coppa Sardegna. La Cen B, sulla distanza di 80 km, è stata appannaggio di Raffaela Masia, sull'anglo-arabo Dedalo de Aighenta. Il podio, tutto femminile, è stato completato da Federica Giorgioni su Diablo del Ma e Maria Letizia Grazia Orecchioni su Amore. Nella Cen A sui 41,6 km successo di Fabrizio Pintore su Ella del Ma, davanti a Manuela Doronzo in sella a Samsara dei laghi. Terzo posto per Chiara Careddu su Elisseo. Tragitto di 20,8 km per la Debuttanti: si è imposto Giuseppe Mallei su Fariseu. Secondo Giorgio Ruggero Prezioso su primula, che ha preceduto a sua volta Gian Michele Nonne su Pascale. Nella Debuttanti Non Agonisti ha svolto tutto il percorso di 20,8 km l'amazzone Elisa Forcillo in sella all'anglo-arabo Cantu Alese.