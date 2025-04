Cor 7:28 Cala Saccaia, cantiere nautico a fuoco Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento e monitoraggio dell´incendio sviluppatosi all´interno del cantiere nautico nella zona industriale di Olbia



OLBIA - Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento e monitoraggio dell'incendio sviluppatosi all'interno del cantiere nautico nella zona industriale di Cala Saccaia ad Olbia. Sul posto squadre da Olbia, Arzachena e Tempio, più mezzi speciali dall'aeroporto di Olbia e il nucleo SAPR che ha monitorato la temperatura della struttura coi droni per tutta la notte. La centrale operativa del Comando di Sassari ha garantito supporto alle squadre, inviando inoltre uomini e mezzi di rinforzo al distaccamento VVF di Olbia. L'intervento proseguirà anche oggi, con l'obiettivo di raffreddare i locali, evitando che il calore possa danneggiare i capannoni contigui.