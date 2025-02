Cor 9:55 Incendio a Giave, a fuoco palazzina Ustionato l´unico occupante trasportato d´urgenza al pronto soccorso di Sassari. Sul posto i vigili del fuoco, un´ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri



SASSARI -Notte di fuoco e paura a Giave, il piccolo paese nella provincia di Sassari. Intorno alle 20.45 due squadre della sede Centrale dei vigili del fuoco di Sassari sono intervenute per un incendio nell'abitazione in una palazzina a due piani ubicata nel centro storico. L'incendio ha coinvolto tutta la palazzina il cui unico occupante è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni di spegnimento sono state complesse e nonostante l'intervento massiccio delle squadre operative, la palazzina ha riportato seri danni e il tetto è crollato parzialmente. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri.