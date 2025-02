Cor 19:55 Fiamme in casa ad Alghero: persona in ospedale lLa squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta in Via Lido per un incendio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina



ALGHERO - Intorno alle 16.15 odierne, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta in Via Lido per un incendio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina. Le fiamme hanno interessato una bombola di gas posta sul terrazzino, utilizzata per alimentare un barbecue, causando la fuoriuscita del gas e innescando così il fuoco. I Vigili, dopo essere riusciti ad entrare nell’appartamento estinguendo e chiudendo la bombola interessata. Si registra una persona portata preventivamente al Pronto Soccorso per accertamenti, dopo che ha inalato del fumo.