Cor 17:00 «Capo Caccia merita rispetto, rimuovere il cartello» Christian Mulas (Psd´Az Alghero) segnala l´incuria che danneggia l´immagine dell´ambiente e del territorio lungo la strada che conduce al promontorio di Capo caccia



ALGHERO - Christian Mulas (Psd'Az Alghero) segnala nuovamente «una situazione di incuria che danneggia l'immagine dell'ambiente e il nostro territorio: lungo la strada che conduce al promontorio di Capocaccia, da tempo un cartello turistico informativo giace abbandonato nella cunetta, in balia delle intemperie e dell'indifferenza».



«Una scena che richiama più un set da film western che una località turistica della Riviera del Corallo. Durante i mesi invernali questa strada è poco trafficata, ma nel periodo estivo è percorsa da numerosi turisti diretti verso uno dei punti panoramici più suggestivi della zona. Il primo messaggio che ricevono, però, è quello di un territorio trascurato».



«Si chiede quindi, con fermezza, che chi di competenza provveda alla rimozione del cartello danneggiato e alla sua sostituzione con una nuova segnaletica decorosa e informativa, che valorizzi adeguatamente il percorso e l’intera area di Capocaccia. Non è solo una questione di decoro urbano, ma di rispetto per il territorio e per chi lo visita» chiude il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente